SIMONETTA (SOLE24ORE) A RFV, Bilancio ok: a gennaio...

Ascolta l'audio

Biagio Simonetta a Radio FirenzeViola

La firma de Il Sole 24 Ore Biagio Simonetta è intervenuto questa mattina a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Buongiorno Firenze". Il giornalista, in particolare, ha così commentato il bilancio d'esercizio pubblicato questa mattina dalla Fiorentina che ha fatto registrare un record storico per i ricavi operativi pari a 147,9 milioni di euro. Ecco il parere di Simonetta sull'argomento: "I numeri di questo bilancio sono assolutamente buoni. E' chiaro che ogni tifoso vorrebbe sempre parlare di un attaccante che segna 25 gol e del bilancio non gli interessa nulla però in un ragionamento più maturo il tifoso dovrebbe capire che una società di calcio ormai è un'azienda e se l'azienda va male non è una buona notizia.

Avere un bilancio sano vuol dire non solo dare longevità al club ma anche dargli la possibilità di fare investimenti: i numeri resi noti dalla Fiorentina ci fanno capire che la società potrà avere liquidità per investire nel mercato di gennaio. Bisogna capire, in tal senso, se questa rappresenterà una opportunità o un rischio: spesso quando arrivano società con liquidità, le altre alzano le pretese. L'esempio è rappresentato con la Roma, che pur con risorse limitate ha preso Lukaku in prestito mentre se la Fiorentina fa un'offerta per un giocatore vengono subito alzate le richieste".