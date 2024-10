SIGNORELLI A RFV, Balotelli una scommessa. Gila...

FirenzeViola.it

Elio Signorelli, direttore sportivo ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Garrisca il Vento" affermando: "Nella mia carriera mi sono divertito, era un calcio diverso, un po' di nostalgia per quel calcio ce l'ho. Tuttavia, ora preferisco stare a casa piuttosto che accettare progetti che non hanno senso."

Sulla Fiorentina e su come è stata costruita: "Pradè ha fatto bene a portarsi accanto qualcuno più esperto di campo; è stato un gesto di umiltà. Questa figura può contribuire a creare una struttura importante, e credo che oggi la Fiorentina stia facendo scelte giuste. L’esperienza delle finali perse serve poi per crescere. Un centro sportivo di quel livello e una società che si struttura ogni anno sono ottimi presupposti per fare una grande stagione. Da genoano, però, spero che giovedì Balotelli...".

Sulle minestre riscaldate: possono essere la scelta giusta? "Sicuramente sono situazioni dove devi rischiare: ci sono più probabilità di sbagliare che di ottenere un successo, ma se il Genoa non ha soldi né la possibilità di intervenire sul mercato, potrebbe essere un’opzione. Balotelli, per esempio, a Genova ha già creato scompiglio. Quando ero a Livorno presi Tristán, una sorta di 'operazione Balotelli, che però non funzionò. A volte va bene, altre volte no".

Gilardino potrebbe rischiare la panchina? "Secondo me, no. Sarebbe ingiusto: Gilardino ha preso una squadra di Serie B che non avrebbe mai vinto e l'ha portata in Serie A. Lo scorso anno ha fatto un campionato di livello e sta guidando un gruppo che deve fare i conti con tanti infortuni. È un allenatore che ha perso due giocatori importanti. Se fossi stato in lui, forse, non avrei accettato questi trasferimenti".

