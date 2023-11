SETTI A RFV, Italiano? Non escludo colpaccio a San Siro

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

La giornalista di Sky Sport Dalila Setti, dalla sede dell'emittente, a Radio FirenzeViola si è espressa così su Milan-Fiorentina che andrà in scena stasera: "La sosta è sempre una prova di forza per le squadre, nella gestione di chi va in nazionale e degli infortunati. Guardando la classifica, la gara vuol dire tanto per entrambe”.

Pioli può rischiare il posto?

“Rischia qualcosa, sì. È un momento delicato e il Milan non se l’aspettava. Gli infortuni pesano, e anche il numero così elevato viene considerato nell’operato dell’allenatore”.

Della Fiorentina che dice?

“Italiano mi piace molto come mentalità ed equilibrio, sia nelle dichiarazioni che nel suo calcio. L'esperienza in Europa aiuta a crescere, un colpaccio a San Siro secondo me non è da escludere”.

Italiano è pronto per il salto in una big?

“La Fiorentina ha un ambiente interessante anche visto da fuori. È una squadra che acquista le simpatie, perché si trova in una via di mezzo interessante: si può crescere con idee come quelle di Italiano, ma è giusto pensare che in un percorso di crescita ci sia anche qualcosa di meglio. Glielo auguro”.

Come vede la convocazione di Camarda?

“Molto interessante. Una bella storia, ma bisogna andarci piano. È complicato pensare al debutto per l’età, lui è molto seguito dalla famiglia. Ma diciamo sempre che l’Italia è un paese per vecchi, per cui apriamoci a questi giovanissimi”.

Bonaventura la stupisce?

“Me lo auguro, è una persona splendida. Mi ha stupito sì, perché quando hai la grande occasioni e non incidi sembra che non la ritroverai. Invece lui l’ha ritrovata e sfruttata, e anche in nazionale può essere un valore aggiunto”.