SERRA A RFV, Poche reti? Gli esterni diano di più

L'ex calciatrice Katia Serra ha commentato ai microfoni di RadioFirenzeViola la qualificazione della Nazionale femminile ai Mondiali di calcio del 2023 e il momento della Fiorentina: "Questa Italia non ha grandi individualità ma deve far leva sul collettivo e sui ricambi, magari iniziando a dare minutaggio alle ragazze più giovani. In questo senso l'equilibrio sarà determinante".

Che idea si è fatta della Fiorentina?

"Intanto forse il ko contro l'Udinese va ridimensionato, visto quello che i friulani hanno fatto con la Roma. Credo che sia giusto aspettare ancora quei giocatori che sono in ritardo, da Jovic a Dodo fino a Barak. I viola sono ancora un cantiere aperto".

Come valuta le difficoltà offensive dei viola?

"Penso che molto dipenda dagli attaccanti esterni, non solo dalle prime punte. Gonzalez per ora è stato usato a corrente alternata, Jovic non gioca di fatto da tre anni e non è facile riprendere confidenza con la rete in così poco tempo".