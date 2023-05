SERENA A RFV, L'effetto Franchi sarà fondamentale

FirenzeViola.it

Michele Serena, ex viola, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante Viola Amore Mio in vista della sfida di questa sera tra la Fiorentina e il Basilea: "L'effetto Franchi sarà fondamentale stasera per la Fiorentina, in queste partite i tifosi e in generale lo stadio rappresentano il dodicesimo uomo. Gare come quella di stasera sono un'altra cosa rispetto al campionato, soprattutto per quanto riguarda la prestazione e l'approccio della squadra, che sono sicuro questa sera farà in modo di ottenere un buon risultato in vista della sfida di ritorno".

Della semifinale del 1997 contro il Barcellona in Coppa delle Coppe cosa ricorda?

"Ricordo molto bene l'andata di quella semifinale, quando Batistuta ammutolì il Camp Nou. Nella gara di ritorno purtroppo si è vista la netta superiorità di quel Barcellona rispetto a noi, che non a caso in attacco vantava la presenza di un giocatore come Ronaldo il fenomeno".

Secondo lei questa Fiorentina può essere paragonata a quella dei suoi anni?

"Difficile paragonare la Fiorentina di Italiano a quella in cui giocavo io; a me piacciono molto le squadre di Italiano, e ammiro come questo tecnico sia partito dal basso fino ad arrivare a meritarsi palcoscenici come quello europeo e quello della finale di Coppa Italia".

Cos'ha da dire sulla finale di Coppa Italia contro l'Inter?

"Sulla finale di Coppa Italia penso che i viola avranno davanti un avversario molto difficile, tenendo conto delle ultime prestazioni dell'Inter e considerando la qualità che questa squadra ha da offrire. Inoltre l'Inter tende a difendere molto bene e ad essere una squadra molto fisica. Secondo me la Fiorentina dovrà gestire questi due impegni, della Coppa Italia e della Conference, facendo un passo per volta; intanto è necessario pensare alla partita di stasera contro il Basilea, e alla gara di ritorno che si terrà giovedì prossimo in Svizzera, dopodiché potrà iniziare a preparare per bene la finale di Roma".