SELLA A RFV, Kean? Ecco come si può sostituirlo

Ezio Sella, grande ex calciatore tra le altre anche della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio": "La Fiorentina ha un turno abbastanza favorevole ma serve la giusta motivazione per non avere brutte sorprese, che sono all'ordine del giorno a livello internazionale. Così come ieri l'Inter contro lo Young Boys: se i nerazzurri non mettevano in campo i titolari non vincevano".

Come vede la Fiorentina?

"Palladino sta trovando l'equilibrio giusto, che inizialmente mancava. La Fiorentina prendeva gol spesso, difendeva male. Invece adesso si è sistemata. Ci sono dei giocatori di qualità".

Il centravanti che può sostituire Kean, la Fiorentina ce l'ha?

"Kean è un grande acquisto perché non si era mai espresso al massimo delle sue potenzialità. Ma per sostituirlo ci sono giocatori con caratteristiche diverse: Beltran è un elemento di raccordo più che una prima punta, lo stesso vale per Kouame che è più un esterno. A volte schierando un giocatore che lega centrocampo e attacco si può comunque ottenere buone risposte".

