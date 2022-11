SCHWOCH A RFV, Viola, se mancano gli ingredienti....

Stefan Schwoch, ex attaccante, ha parlato da Radio FirenzeViola dei temi più attuali in casa Fiorentina: "Cabral non è un batistuta come ruolo, non ha neanche il suo carisma. Sia lui che Jovic renderebbero meglio se avessero davanti una punta come poteva essere Vlahovic. Perché sono bravi a muoversi, gli piace variare. Manca un perno là davanti, insomma".

I gol messi in saccoccia sono un bottino troppo misero?

"Sì poi quando vai sotto ti prende l'ansia e dici "ora faccio fatica a far gol...". Peccato, parliamo di una piazza, Firenze, con un allenatore bravissimo. Però è logico che se ti mancano gli ingredienti qualsiasi dolce viene male... Se manca un terminale davanti, anche per Italiano diventa dura".

Cabral dà l'impressione di impegnarsi, Jovic invece meno...

"Per questo preferisco il brasiliano, se devo scegliere tra i due. Ma non è che Jovic non abbia voglia, magari venendo dal Real è abituato a farsi arrivare i palloni senza neanche andarseli a cercare. Se nessuno dei due fa gol, la scelta inconscia è di appoggiarsi sui compagni".

A Ikoné manca sempre qualcosa in fase realizzativa?

"Anche lì non parliamo di una punta specifica, gli si chiedono altre cose. Però è un giocatore che sicuramente sta facendo bene e sta dando una grossa mano alla squadra. Poi la Fiorentina nell'ultimo mese ha fatto bene, penso abbia imboccato la strada giusta e che Ikoné possa dargli tante alternative davanti".

Gonzalez è un giocatore che nonostante tutto la Fiorentina deve trattenere?

"Io sono dell'idea che quando uno si comporta male o non si attiene alle regole dello spogliatoio si possa perdonare, una volta. Due sono già troppe. Il rispetto del gruppo viene prima di tutto. Se hai regole, inoltre, puoi fare qualcosa di importante, altrimenti no".

La squadra di Italiano ha le qualità per puntare a un piazzamento europeo?

"Otto punti non sono pochi da rimontare. Se li recuperi a una squadra come la Roma, che ha una rosa superiore, è più per demerito dei giallorossi che merito dei viola. Però se la Fiorentina vuole arrivare alle prime sette posizioni ha bisogno di un attaccante da almeno 10-15 gol. Sarà difficile, perché chi ce l'ha se lo tiene".