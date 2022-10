SCHWOCH A RFV, Jovic e Cabral non li vedo assieme

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli e non solo, ha parlato così a Radio FirenzeViola della situazione attuale in casa viola: “Jovic? Non è un bel periodo né per lui né per la Fiorentina. I viola stanno facendo fatica a concretizzare in queste ultime partite. Pesa tanto per un attaccante non riuscire a segnare. Io penso che un calciatore quando si trova in un momento così non deve dimostrare atteggiamento di distaccamento dalla squadra, non porta affatto benefici. Non credo che Italiano cambierà modulo perché ha sempre avuto questo 4-3-3, ottenendo importanti risultati. Jovic con Cabral? Secondo me fanno fatica a stare insieme adesso. Io punterei solo su uno, per ora. Hearts? Firenze non è una piazza facilissima e pretende tanto. Oggi la Fiorentina deve trovare i tempi di gioco che per ora stanno sfuggendo”.