SCARAMUZZINO A RFV, Colpani non è quello di Monza

Il radiocronista di Radio Rai Giovanni Scaramuzzino è intervenuto a "Garrisca al Vento" su Radio FirenzeViola per parlare di Fiorentina: "Siamo sulla strada giusta, con Palladino al posto di Italiano d'altronde non hai cambiato pagina hai proprio cambiato libro di lettura. Si sono viste cose interessanti ma qualche distrazione di troppo ma credo che qualche esperimento sia riuscito bene, come la posizione di Bove al di là del rendimento ieri è interessante.

Biraghi non adatto in quel ruolo? Se vai a vedere hanno segnato i tre attaccanti dell'Atalanta e dunque tutta la difesa è sotto accusa ma non puoi mai isolare i reparti, Io l'ho seguito nelle due stagioni al Monza ed è sbagliato parlare di reparto anche se ieri ci sono stati errori individuali. Al di là degli aspetti positivi che si intravedono bisogna migliorare il campionato scorso e soprattutto non bisogna concedere così tanto"

De Gea le è piaciuto? "Non mi è piaciuto in occasione del gol che ha fatto Lookman. Un portiere non va giudicato solo per le parate che ha fatto, ieri non sono state poche tenendo a galla la squadra ma bisogna giudicare in base al tipo di gicoo che vuole Palladino quante volte ha giocato con i piedi e quante ha toccato con le mani. De Gea ha fatto diversi lanci precisi trovando l'uomo libero, poi da un portiere d'esperienza come lui su quel gol mi aspettavo di più".

Un giudizio su Colpani? "A Monza era un altro giocatore, più immedesimato nel tipo di gioco che gli chiedeva Palladino. Qui deve ancora assimilarli e fare un percorso di crescita. Ma per ora il Colpani di Monza non si è ancora intravisto"