RFV Scaramuzzino: "4 gialli in 45' al Parma: perché la Fiorentina non l'ha sfruttato?"

Giovanni Scaramuzzino, voce di Radio Rai che ha raccontato Fiorentina-Parma, ha parlato oggi a 'Garrisca al vento' su Radio Firenzeviola, iniziando da una valutazione su Gudmundsson: "Secondo me vale la stessa cosa che si dice per Colpani, non sta rendendo per quello che ci si aspettava. A Genova gli ho visto fare cose incredibili, ancora a Firenze sono ben lontani dal vedere il Gudmundsson migliore".

Ha avuto la sensazione che sia mancato un po' Fagioli?

"Sì, ma secondo me è mancata un po' tutta la Fiorentina se si toglie qualche sgroppata di Dodo. Quando vai sullo 0-0 all'intervallo e la squadra avversaria ha preso quattro ammonizioni, una grande squadra questa carta la deve sfruttare e invece non è successo. Il pareggio è il risultato giusto, anche se la Fiorentina nel secondo tempo ha fatto qualcosa in più".

Un'altra critica che si fa è legata ai cambi fatti: è mancato coraggio?

"Secondo me no. Quale giocatore entrato dalla panchina poteva essere impiegato prima? Dopo una partita come quella col Parma vale tutto e il contrario di tutto perché non c'è controprova, ma va considerato il fatto che questa squadra giovedì ha giocato in Conference. Se sbagli l'atteggiamento e non vieni fuori si tratta di una giornataccia in cui limitare i danni. Io Gudmundsson non l'avrei tolto perché non c'erano grosse possibilità di fare gol altrimenti".