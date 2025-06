RFV Sauro Fattori sull'arrivo di Dzeko: "Il mio è un sì, come vice Kean, esperto e decisivo nelle gare importanti"

L'ex viola e opinionista di Radio FirenzeViola Sauro Fattori a "Garrisca al Vento" ha spiegato perché approva l'arrivo di Dzeko: "Ho solo un timore. Dzeko, secondo me, è un buon investimento, per fare il vice Ken, no? Poi vediamo se farà il vice. Se la gioca, lui può fare la seconda punta dietro. Poi vedremo quale sarà l'idea di Stefano Pioli, che sono convinto che verrà Pioli e ne sarei felicissimo perché lo reputo un grande allenatore. L'unica mia paura dicevo è che a quell'età lì delle volte ti puoi spegnere senza accorgerti. Mi sembra si stacchi la spina. E tu dici, ma come si stacca la spina? Poi stavo bene un mese fa. È il periodo di quando hai 39 anni. Però adesso, a questo momento, se a me mi mantenesse il rendimento che ha, è il giocatore ideale. Esperto, importante nelle partite importanti, non uno che ha paura. E uno che magari sta dietro a Kean tranquillamente. Perché oramai non ha nulla da chiedere al calcio".

Perché non prendere un giovane che possa crescere alla Fiorentina e magari quando poi Kean se ne dovrà andare davvero da Firenze, avere già un attaccante pronto? "Non è in prospettiva, però prendere un giovane in prospettiva è complicato. Perché se è bravo a fare il vice a Ken, non è che quando smette Kean tu lo fai giocare ma vai a cercare un altro. Fare il vice è complicato, secondo me. Per un giovane anche... No, i vice devono avere stimoli, ma che non abbiamo da chiedere oramai più niente, diciamo. Però ti possano fare comodo. A me piace, se sta bene, può essere un valore aggiunto, aggiunto però, non che si punta tutto su di lui"