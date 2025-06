RFV Barend Krausz su Dzeko: "Capisco l'operazione solo se resta con Kean, non al suo posto"

L'agente esperto di calcio argentino, Barend Krausz, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I tempi supplementari" per parlare di temi attinenti la Fiorentina, a partire da Dzeko: "Dipende da come lo mettiamo, se come prima punta e unico attaccante insomma, se è alternativa a Kean invece bene".

Approva uno esperto accanto a Kean? "Un profilo esperto non esclude anche uno giovane, prenderlo e farlo maturare da altri parti. Se guardo il Psg e i giovani in campo mi viene da piangere. Dzeko lo capisco se è per giocare accanto a Kean. Negli ultimi anni sono stati presi attaccanti che possono giocare in B. Certo meglio di Kokorin è, ci mancherebbe. Però bisogna capire i risvolti con Kean. Il polso magari la Fiorentina ce l'ha, noi no e tiriamo ad indovinare ma vedo Dzeko come aiuto. Pioli mi sembra una persona saggia che non viene certo solo a lanciare giovani. E' un rischio tornare in una città dove ha fatto benino, ora deve fare bene".

Cosa pensa del futuro di Beltran, come terzo o meglio fare cassa? "Purtroppo Beltran è uno dei pochi che può fare cassa, gli altri mandati in giro ti tornano indietro e con Beltran la Fiorentina può ricavare quei milioni che servono. L'acquisto di Dzeko mi fa pensare che Beltran non sia considerato un attaccante".

L'Arabia strada percorribile per Kean? "Non credo proprio, indubbiamente ci saranno club interessati che possono pagare la clausola ma secondo me ha più mercato in Europa".