S. CLERKS A RFV, Cassano nel 2010 era a P. a Ema. Puntiamo su Ikoné

A Radio FirenzeViola sono intervenuti Francesco e Valerio, componenti del gruppo musicale fiorentino Street Clerks e di nota fede gigliata: “Nel 2010 avevamo in trasmissione Antonio Cassano che era allo Sheraton di Ponte a Ema e ci disse che solo una chiamata di Garrone gli fece cambiare idea. Passando all'attualità, stiamo andando fieri del fatto che da quando abbiamo iniziato a postare sui social di ‘E Poi C’è Cattelan’, ci sta mettendo mi piace Rosati!”.

Cosa ne pensate della Fiorentina?

"Ora siamo nel down più down, nella rosa non si capisce chi debba fare gol. Io sono sempre super positivo, non mi piace buttare benzina sul fuoco e parlare male di chi lavora per la Fiorentina. Ci sono poi un sacco di infortunati, di cui molti titolari, ed è vero che c’è possibilità di fare tanto turn over ma qualche giocatore è fondamentale. A Cabral dovrebbe arrivare qualche palla in più”.

Ikoné vi piace?

“Io sono sul carro di Ikone, ma anche Zurkowski e Dodo (dice Francesco, ndr). Mi rivedo molto in Ikone, anche quando gioca male mi gasa! Scherzi a parte, gasa vederlo giocare e vedergli fare le sue finte. Adani però mi ha detto che Ikone è uno che fa 3-4 gol a campionato… Me l’ha fatta prendere un po’ male”.

Al Franchi ci ritornerete?

“Io sto a Milano (dice Francesco, ndr), io a Soffiano (dice Valerio, ndr) e quando posso vado allo stadio. Ora faremo tre settimane a Torino che di notte ce la fa prendere bene perché, non sappiamo perché, ma la notte la Mole Antonelliana si tinge di viola”.

Riuscirà la Fiorentina a passare il girone di Conference e a tornarci anche il prossimo anno?

“Sì dai, fino a due settimane fa ne eravamo sicuri che si potesse tornare in Europa anche il prossimo anno. In questo momento prende male, ma nell’arco della stagione tirando le somme dico che si può tornare a puntare all’Europa League. Le big non stanno facendo benissimo. Quanto al passaggio del girone, siamo fiduciosi”.

La Fiorentina è una big?

“È la big. I punti totali dicono che nella storia è la quinta squadra italiana. Ci atteniamo ai numeri”.

Chi vi aspettate possa essere il giocatore sorpresa della stagione?

“Zurwkoski (dice Francesco, ndr), mi dispiace e mi girare le scatole che Italiano non lo faccia giocare. Ikone (dice Valerio, ndr). Portieri? Terracciano sta facendo molto bene, ma fiducia anche a Gollini".

Torreira vi è dispiaciuto salutarlo?

"Quando l'abbiamo visto a cena fuori con Batistuta, Nico e Quarta ci è tornata la malinconia".