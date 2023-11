RUBINHO A RFV, Parata Maignan? Fortuna. Savorani..

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Rubinho a Radio Firenze Viola

L'ex portiere Rubinho, ospite oggi su Radio FirenzeViola nel corso di “Social Club”, si è espresso così in merito all'intervento di Maignan su Mandrgora: "L'80% è fortuna, 20% è tecnica. La para di faccia, però è stato bravo a seguire l'azione fino alla fine. Mandragora secondo me non ha visto neanche Maignan arrivare. Il portiere del Milan ora è tornato ad un livello top: in Europa è uno dei migliori. Tra i top metto Emiliano Martinez, anche Vicario al Tottenham sta facendo bene. Kepa lo stesso".

Sulla Fiorentina: "Sta oscillando tanto in termini di prestazioni e risultati. Capisco anche alcuni rumors su Italiano, però il calcio è così".

Rinforzi a gennaio? "E' difficile trovare un attaccante nel mercato di gennaio. Io proverei a migliorare chi hai già in rosa piuttosto che andare a prendere altro".

Sul miglioramento dei portieri: "Savorani l'ho seguito quando era al Tottenham, sa allenare molto bene i portieri. Li migliorerà sicuramente".

Su Christensen: "Lo conosco perché conosco il suo ex allenatore all'Hertha Berlino. Ho parlato molte volte con lui e mi ha parlato molto bene della ragazza. Poi in Germania è un contro, in Italia è un altro".

Dove può arrivare la Fiorentina? "Secondo me può arrivare tra il quinto e il sesto posto. Il campionato è ancora lungo e può ancora migliorare".