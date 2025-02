RFV Rossitto carica la Fiorentina: "Serve la stessa Viola di giovedì. Inter in un periodo difficile"

Fabio Rossitto, ex tra le altre anche della Fiorentina, è stato protagonista nel pomeriggio di Radio FirenzeViola.Queste le sue parole a proposito della sfida di stasera tra i viola e l'Inter: "Giovedì la Fiorentina ha avuto una grande mentalità. Fossi in Palladino, che per inciso sta facendo un grandissimo lavoro, proverei a replicare questo, entrare in campo come fatto quattro giorni fa. Certo, sarà una partita diversa, ma la classifica rimane bella e la squadra ha delle grandi certezze. I nuovi porteranno freschezza, su tutti Folorunsho, che ho avuto a Pordenone, poi c'è Fagioli che secondo me è un grande giocatore. E c'è Kean: un attaccante del genere in giro non c'è.

L'Inter ultimamente mi sembra meno incisiva del solito. Se la esponi ad allungarsi e aprirsi puoi farle male, la squadra di Inzaghi non ha tanti calciatori in grado di saltare l'uomo o scelte in panchina degne dei titolari. Per questo vorrei vedere una Fiorentina simile a quella di giovedì, un blocco difensivo unico che può mettere in difficoltà i nerazzurri. La filosofia deve essere la stessa: essere molto corti e compatti, in 25-30 metri, essere aggressivi e togliere il fiato all'Inter, che soffre se è aggredita. Se giocherà così la Fiorentina renderà la vita difficile all'avversario, anche perché poi in campo aperto certi giocatori come Kean ti fanno male".