RFV Roccati: "De Gea e Carnesecchi i migliori in A. Terracciano? Ha sempre risposto sul campo"

Marco Roccati, ex portiere è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina: "Penso che Palladino abbia parlato con Terracciano prima di dire che giocava De Gea, il portiere italiano è una bella persona e abbia capito la situazione e abbia accettato la situazione. Penso che alla fine sia le decisione più giusta".

Che ne pensa delle prestazioni di De Gea dopo essere stato fermo un anno?

"Lui è un portiere di prima fascia, venire a giocare a Firenze che non ha le stesse aspettative di Manchester lo ha aiutato, è uno di quelli in Serie A che ha fatto meglio. De Gea e Carnesecchi si giocano il trofeo per miglior portiere del campionato di quest'anno".

Che ne pensa di Terracciano?

"Lui è un profilo di qualità, via da Firenze non penso che faccia fatica a trovare una squadra, può giocare in tante squadre. La sua storia a Firenze è particolarissima è sempre partito per fare il secondo ma alla fine è diventato titolare, si sono dette tante cose su di lui ma a quei livelli non le senti e rispondi sul campo come Terracciano ha sempre fatto e risposto sul campo. Fossi in lui rimarrei a Firenze perché sta bene e comunque la società è in crescita".

La Fiorentina ha molti portieri giovani, li avrebbe mandati a giocare da qualche parte?

"Martinelli lo avrei mandato a giocare da qualche parte perché deve misurarsi, i giovani portieri avranno sicuramente ammirato e imparato da De Gea, spero e sono convinto che la Fiorentina saprà gestirli al massimo".