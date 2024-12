ROCCATI A RFV, Viola fa della compattezza la sua forza

FirenzeViola.it

Marco Roccati, ex portiere tra le altre di Fiorentina ed Empoli, ha parlato nel corso di "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole, iniziando da un commento su Bove: "Sono cose che purtroppo possono capitare ma per fortuna è stata una storia con un lieto fine".

Come può cambiare la Fiorentina senza Bove?

"Adesso dovranno rivedere qualcosa ma la squadra è compatta e forte. Cambieranno gli equilibri tattici ma la forza di questo gruppo e la bravura di questo allenatore è proprio l'unità e la compattezza".

De Gea può essere una guida in questo momento?

"Ad oggi è uno dei migliori portieri del campionato e in pochi mesi ha già conquistato il pubblico. È un portiere di altissimo livello. Negli ultimi trent'anni non ricordo un portiere che abbia così tanto inciso fin dall'inizio. Sono anche convinto che lo spagnolo può ulteriormente migliorare".

