RITORNI A RFV, Kayode blindato dal club fa piacere

Andrea Ritorni, capo scouting della VigoGlobalSport e scopritore di Michael Kayode, ha commentato a "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola il rendimento della Fiorentina: "Ha voglia di lavorare, lo fa con entusiasmo ed è a disposizione piena del mister. Quando arriverà il suo turno si farà trovare pronto".

Che effetto le hanno fatto le parole di Pradè su Kayode?

"Ha detto la verità. Non ha ritenuto opportuno parlare col presidente sulla situazione estera per Michael. Significa che lo ritiene un elemento importante per il futuro".

Quindi è vero che c'erano delle squadre inglesi su di lui?

"Sì, lo sapevano tutti che si sono fatte avanti Aston Villa e Brentford. E' un bene quando un ragazzo riscontra l'interesse di un campionato importante come quello inglese".

Quanto tempo deve avere a disposizione Palladino?

"Il tempo è galantuomo, spero che il mister trovi quanto prima la sua quadra. Penso che pian piano la troverà la sua dimensione, cercando di ricollocare anche certe situazioni tattiche. Per me la Fiorentina ha allestito una gran bella rosa".

Come vede Kayode nel ruolo di centrodestra? Meglio sulla fascia?

"Il suo errore in Conference è legato anche alla gioventù. Bisogna prendere i lati positivi e negativi di un ragazzo che matura. Kayode ha fatto un errore sul rigore, ma c'è stato un concorso di colpe. Quanto al ruolo: il suo ideale è quello di quinto. Deve fare 'bandierina-bandierina', detto in toscano. L'importante è che percepisca l'avventura del tecnico".

