RIGONI A RFV, Il Milan lo limiti se tieni bene le fasce

Marco Rigoni, ex centrocampista di Novara e Genoa, è intervenuto su Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend", in occasione della partita di domani che vedrà la squadra di Palladino fronteggiare il Milan, miglior attacco del campionato:

Cosa ne pensa del campionato in corso che non ha un vero e proprio padrone?

"Il campionato è bellissimo perché non c'è nessuna squadra che parte con il favore dei pronostici. Rispetto agli altri anni c'è più competizione".

Domani sera a Firenze arriva il Milan. Che partita farà?

"Andare a giocare a Firenze è complicato, giochi contro una società importantissima e un tifo caloroso. Il Milan non sta trovando continuità e questo fa la differenza se vuoi candidarti a vincere il campionato".

Come la difesa della Fiorentina può fronteggiare il miglior attacco del campionato?

"Il Milan se si riesce a fermare sulle fasce hai già fatto molto bene. Theo e Leao se lasci campo fanno male".

Quanta è la differenza tra le due rose?

"Credo che a differenza del Napoli e dell'Inter, la Fiorentina è in corso d'opera come il Milan. La storia racconta che il Milan deve vincere, ma la Fiorentina se la giocherà a viso aperto".

Quali sono gli obiettivi della Fiorentina?

"Migliorare rispetto allo scorso anno. La rosa vale l'Europa League, a me piace molto Commisso. Se il Presidente ha detto questo, vuol dire che è nelle corde della squadra fare meglio rispetto agli anni passati. A mio avviso i viola possono vincere la Conference anche se è presente il Chelsea".

