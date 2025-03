RFV Ricky Buscaglia: "Fiorentina in metamorfosi, le prossime partite saranno decisive per Palladino"

Il telecronista di DAZN, Ricky Buscaglia, che ha commentato Napoli-fiorentina, ha parlato così a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "I Tempi Supplementari": “Capisco le dichiarazioni di Palladino in questo momento di difficoltà, cerca di stimolare il gruppo per cercare di aggrapparsi e ripartire. Secondo tempo nettamente migliore del primo. La Fiorentina resta a galla per De Gea, ma è pagato per questo. Non mi trova d'accordo nel momento in cui Palladino dice che Marì ha marcato bene Lukaku. Forse non era questa la partita che doveva dare uno squarcio al momento. C'è in atto una metamorfosi data dal mercato di gennaio, quindi ci vorrà tempo. Nelle prossime partite Palladino si giocherà tanto.

Come la legge la volontà di schierare Parisi al posto di Gosens? Può essere in vista della partita di giovedì?

"Per me è evidente che le scelte sono state fatte in vista delle prossime partite, ma non c'è niente di sbagliato e scandaloso, in più c'è la necessità di tenere tutti sul pezzo per cercare di arrivare in fondo."

Come le legge le dichiarazioni di alcuni giocatori che sembrano quasi andare contro l'allenatore?

"Io tornerei al discorso della metamorfosi, per me non vanno contro all'allenatore, però che ci sia in atto un cambiamento è evidente. Non è un problema la sconfitta di ieri, ma quella di Verona, dove ho visto la peggior Fiorentina della stagione. Il tempo stringe e adesso si deve raccogliere."

Se la Fiorentina uscisse dalla Conference, si può considerare finita la stagione viola?

"Finita no, però si può parlare in maniera evidente di delusione. In quel caso si salverebbe solo se arrivasse quarta o quinta in campionato , ma vedendo anche le altre la vedo molto dura. Io non voglio credere che la Fiorentina possa andare fuori giovedì."

