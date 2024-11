RFV, Verso Fiorentina-Inter, in diretta anche oggi fino alle 18

FirenzeViola.it

Nuova giornata di dirette per Radio Firenzeviola che vi accompagnerà nell'avvicinamento alla partita della Fiorentina contro l'Inter. Prosegue ancora fino alle 16 "Firenze in campo" con Francesco Benvenuti e Fabio Ferri in conduzione. Seguirà, fino alle 18, il "Viola Weekend", condotto da Niccolò Righi con Virginia Bicchi e Jacopo Mannina in studio. Potete seguire in streaming dalla App o dal pc anche in modalità video, oppore dalla tv smart o dal canale 92 del digitale terrestre per le zone di Firenze, Prato e Pistoia.

