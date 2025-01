RFV, Proseguono le trasmissioni: c'è Palla al Centro!

FirenzeViola.it

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso, dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di Lady Radio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre alle 17:00 un’ora di “I tempi supplementari” con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo.

Alle 17:00 poi spazio a Giacomo Galassi e Sauro Fattori per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 20:00. Infine dalle 20:00 seguiremo in diretta la sfida di campionato tra Monza e Fiorentina con la trasmissione "Se fosse sempre Domenica". In studio ci saranno Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua, mentre la radiocronaca del match sarà affidata al nostro inviato all'U-Power Stadium Andrea Giannattasio. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

