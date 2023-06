RFV, Prosegue la programmazione fino alla finale Primavera

FirenzeViola.it

Prosegue la programmazione di Radio Firenzeviola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 12 alle 14 sarà il turno di Pietro Lazzerini che insieme a Tommaso Borghini condurrà "Viola Amore Mio". Dalle 14 alle 17 spazio invece a "Palla al centro" con Tommaso Loreto, Chiara Andrea Bevilacqua e Luca Calamai. Dalle 17 alle 19 sarà il turno di "Dodicesimo Uomo" con Fabio Ferri, dopodiché dalle ore 19 in poi partirà una diretta straordinaria ancora con Tommaso Loreto in studio (in compagnia di Virginia Bicchi) che ci accompagnerà fino al fischio finale della finalissima del campionato Primavera tra Lecce e Fiorentina, in programma alle ore 20:30 allo stadio Mapei di Reggio Emilia, la cui radiocronaca sarà affidata alla voce di Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro.

Per interagire con noi, è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al numero 348.75.13.933, mentre se vuoi intervenire in diretta chiama lo 055.77.111.71.

