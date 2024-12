RFV, Prosegue la diretta: segui con noi Fiorentina-Empoli!

FirenzeViola.it

Prosegue ancora a lungo la giornata di Radio FirenzeViola, in avvicinamento a Fiorentina-Empoli. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda “Palla al centro” con Pietro Lazzerini e Tommaso Loreto, disponibili anche su Lady Radio, mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio l'avvocato Giulio Dini per "Scanner". Alle 17:00 poi spazio a Giacomo Galassi e Celeste Pin per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 20:00. Da quel momento inizia "Se fosse sempre domenica", con cui seguiremo dal pre al post partita di Fiorentina-Empoli di Coppa Italia; in studio Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

