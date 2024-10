RFV, "Nel Nido delle Rondine" il lunedì dalle 19 alle 20:30

Oggi, lunedì 14 ottobre, prenderà il via la nuova trasmissione di Radio FirenzeViola "Nel Nido della Rondine" a cura della redazione della società sportiva Rondinella Marzocco che vi terrà compagnia ogni lunedì sera dalle 19:00 alle 20:30. "Nel Nido delle Rondine" è la trasmissione che porta il pubblico al centro della storia e delle vicende della squadra Rondinella Marzocco, simbolo di passione e tradizione calcistica fiorentina. Il programma non si limita a raccontare le prestazioni sportive della squadra, ma esplora a fondo il lato umano, storico, e culturale della Rondinella e del calcio in generale. La trasmissione avrà un team di tre conduttori che si alterneranno nei vari blocchi a seconda dell'ospite o dell'argomento trattato per offrire un mix coinvolgente di analisi tecnica, storie emozionanti e approfondimenti giornalistici, tutti elementi che la rendono un appuntamento imperdibile per i tifosi e gli appassionati di calcio.

A condurre la trasmissione ci saranno Claudio Maggiorelli, specialista in storytelling che esplorerà l'anima della Rondinella con una narrazione avvincente fatta di storie di giocatori, dirigenti e tifosi, Giulia Rafanelli, che da giornalista affronterà i temi più rilevanti e le notizie del momento con professionalità e passione e Margherita Cirri. Quest'ultima, da esperta di calcio e analisi tecnica, approfondirà le questioni tattiche, tecniche e sportive della squadra, fornendo un punto di vista strategico volto a svelare le dinamiche dietro ogni partita. Infine, come special guest nella conduzione ci sarà Luca Calamai.