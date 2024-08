RFV, Le trasmissioni di oggi per seguire Friburgo-Fiorentina

Radio Firenzeviola non si ferma e oggi partirà con le sue trasmissioni in diretta dalle ore 14, con Fabio Ferri che condurrà per un'ora fino alle 15, quando inizierà il programma partita che seguirà l'ultima amichevole estiva della Fiorentina in programma a Friburgo, con Niccolò Righi e Virginia Bicchi in studio, mentre Andrea Giannattasio sarà all'Europa-Park Stadion per la radiocronaca della partita.

