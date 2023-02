RFV, Le trasmissioni di oggi: è giorno di partita

Giornata speciale oggi per Radio Firenzeviola che partirà alle ore 14 con Niccolò Pucci che ci accompagnerà nelle prime ore di prepartita di Juventus-Fiorentina in programma alle ore 18 all'Allianz Stadium. Dalle 15 Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo proporranno il consueto "Viola Weekend" come sempre con tanti ospiti e collegamenti fino alle 17. Poi inizierà il prepartita con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua in studio per raccontare la partita a partire dalle 18. Si conclude con il post-partita che proporrà le analisi e le voci dall'Allianz Stadium.