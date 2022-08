RFV, La programmazione odierna: ecco le trasmissioni

Continua ad ampliarsi il palinsesto di Radio FirenzeViola. Dalle 12 alle 19 in compagnia di tanti ospiti per parlare di Fiorentina, tra il successo al debutto con la Cremonese ed il fondamentale incrocio di domani in Conference col Twente. Si inizia appunto alle 12, con Lorenzo Marucci che condurrà il consueto "Viola Amoremio"; dalle 14-17 il duo Niccolò Santi- Alessandro Di Nardo approfondirà i temi del giorno in casa viola, mentre dalle 17 alle 19 spazio al mercato ed a tante curiosità con "Dodicesimo Uomo", condotto da Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti.