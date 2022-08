RFV, La programmazione odierna: ecco le trasmissioni

È giornata di partita non solo per la Fiorentina ma anche per Radio Firenzeviola, che vi accompagnerà nell'avvicinamento e nel racconto dell'esordio in campionato contro la Cremonese. Saremo live dalle 12 alle 14 per poi riprendere dalle 18 con Tommaso Mattei e Alessandro Di Nardo in studio che racconteranno il match con gli inviati allo stadio. Il LINK è sempre il solito, il numero di telefono per interagire anche: 3487513933.