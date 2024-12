RFV, La programmazione odierna: dalle 17 ACF- Inter

FirenzeViola.it

Pronta ad iniziare anche oggi, domenica 1 dicembre, una nuova giornata di trasmissioni su Radio Firenzeviola, la visual web-radio curata dalla redazione di Firenzeviola.it. Dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci sarà Niccolò Righi. Dalle 17:00 al via "Se fosse sempre domenica", trasmissione in cui seguiremo il match, valevole per la 14° giornata di Serie A, tra Fiorentina e Inter in programma alle ore 18:00. In studio ci saranno Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, mentre la radiocronaca dallo stadio Artemio Franchi sarà affidata al nostro inviato.

Vi terremo compagnia fino al fischio finale del match, durante il quale potrete interagire chiamando lo 055.77.111.71 oppure mandando i vostro messaggi (anche vocali) al numero whatsapp 348.75.13.933.

CLICCA QUI PER ASCOLTARCI