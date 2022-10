RFV, Domani trasmetterà in diretta la Hall of Fame

Lunedì 24 ottobre, ovvero domani, con una diretta speciale, Radio FirenzeViola vi racconterà la nona edizione della Hall of Fame Viola. L’evento, organizzato dal Museo Fiorentina in collaborazione con ACF Fiorentina e Intesa Sanpaolo, è dedicato alla celebrazione dei protagonisti della Fiorentina di tutte le epoche, e anche in questa edizione parteciperanno dirigenti e giocatori viola del presente e del passato.

A partire dalle 19 in diretta su RadioFirenzeviola sarà possibile ascoltare e vedere la manifestazione che andrà in scena presso l’Auditorium “Cosimo Ridolfi” di Intesa Sanpaolo in Via Carlo Magno 7 a Firenze, tutto rigorosamente live con interviste e collegamenti a cura degli inviati e con finestre anche all’interno di Zona Mista a partire dalle 21:00 su Rtv38.

RadioFirenzeviola è la nuova web-radio interamente dedicata alla Fiorentina ascoltabile e visibile su smartphone e tv di ultima generazione scaricando l’app a questi link:

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tcc.android.radiofirenzeviola

iOS https://apps.apple.com/it/app/radio-firenzeviola/id1626477011