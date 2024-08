RFV, Domani maxi-diretta per la Supercoppa Primavera

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina Primavera è pronta a scendere in campo per giocarsi l'ennesima finale della sua storia recente. Domani sera infatti i baby di Daniele Galloppa - vincitori dell’ultima edizione di Coppa Italia - sono attesi dalla finalissima di Supercoppa italiana contro il Sassuolo campione d’Italia, match in programma alle ore 20:30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Un evento importante che Radio FirenzeViola seguirà nel dettaglio con una lunga diretta che inizierà a partire dalle ore 20 alla presenza di Niccolò Righi e Samuele Fontanelli in studio e di due inviati in Emilia. Al termine della puntata di domani di “Garrisca al vento”, che avrà una durata di tre ore, i nostri programmi proseguiranno con i primi collegamenti dallo stadio e in particolare con il prepartita di Sassuolo-Fiorentina, la cui radiocronaca sarà affidata alle voci dei nostri Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro.

Vi terremo compagnia fino al fischio finale del match, durante il quale potrete interagire chiamando lo 055.77.111.71 oppure mandando i vostro messaggi (scritti e vocali) al numero Whatsapp 348.75.13.933. Nella speranza, al 90' o subito dopo, di festeggiare insieme con un'altra Coppa in bacheca di Rubino e compagni…