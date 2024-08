RFV, Domani diretta speciale: alle ore 18.30 da Tonfano

FirenzeViola.it

Radio FirenzeViola torna al mare: dopo il primo episodio in Versilia, un'altra puntata del nostro talk sulla spiaggia. Stavolta ci troverete a Tonfano, al bagno Fiorenza. L'appuntamento è fissato per oggi, domani, giovedì 8 agosto, alle ore 18.30, per un paio d'ore in cui saranno protagonisti volti della nostra emittente come Pietro Lazzerini, Lorenzo Marucci e Luca Calamai; con loro tanti ospiti dal mondo viola e non solo. Tutti invitati, sia dal vivo che da casa, dove potrete seguire la diretta fino alle 20 sulla nostra app e sul canale 92.