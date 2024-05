RFV, Da oggi anche in TV! Guardaci sul canale 92 del digitale terrestre

FirenzeViola.it

Radio FirenzeViola lancia una grande novità. Da oggi infatti potrai seguire la nostra programmazione anche sul digitale terrestre. Il tuo nuovo punto di riferimento televisivo nelle province di Firenze-Prato e Pistoia sarà il canale 92. Dalla mattina alla sera, tutte le trasmissioni che avete imparato a conoscere in questi due anni potrete seguirle anche in TV. Con il canale 92, fare zapping non avrà più senso!