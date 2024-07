RFV, Alle 17 segui con noi la presentazione di Kean

In casa Fiorentina è il Moise Kean day: quello che finora è l'unico acquisto di questo mercato viola, sarà presentato oggi, dalle 17, dalla sala stampa del Viola Park. Una conferenza che potrete seguire in diretta con noi, su Radio FirenzeViola, a partire dalle 17 all'interno delle due ore di “Garrisca al Vento”. In studio Niccolò Righi e Stefano Prizio, sul posto i nostri inviati, tutto per raccontarvi le emozioni di questo battesimo per il nuovo attaccante della Fiorentina.