RESP. BIGLIETTI A RFV, Siamo a 18.500 abbonati

Ivan Affibbiato, responsabile della vendita dei biglietti per le partite della Fiorentina, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio FirenzeViola.it, in merito all'andamento della campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023.

Come sta andando la campagna abbonamenti?

"La prelazione è terminata a 15000 abbonati, ora siamo a 18500. Sono numeri importanti. Stiamo confermando i numeri pre-pandemia. I conti si fanno alla fine, vediamo al 13 agosto quanti abbonamenti saranno stati sottoscritti".

Aggiunge poi Affibbiato: "Colgo poi l'occasione per ricordare che non ci sarà riapetura della campagna abbonamenti dopo la partita con la Cremonese: ci sarà solo quello a 19 gare. Per la prelazione ad un prezzo ridotto tramite InViola Time daremo tempo di poter usufruire di questa promozione fino al 7 agosto, anzichè fino all'1 agosto. Dopodichè resterà solo il prezzo intero. L'8 agosto poi saranno in vendita i biglietti per la Cremonese. C'è tanto entusiasmo, anche a Moena: mi ricorda i tempi di Montella con Gomez. All'apertura c'è stato un boom di abbonamenti. La campagna non è comunque finita. Sono in diminuizione i tifosi over 65, la pandemia ha influito"

Quanto è stato complicato immaginare un pacchetto abbonamenti con la pausa Mondiale nel mezzo?

"Vedremo come andrà, sicuramente l'inizio anticipato ha influito nella scelta del tifoso. Poi ci sarà la Conference, che è vissuta con emozione da tutti. C'è grande entusiasmo e ciò influirà positivamente. Qualunque numero sarà comunque un ottimo punto di parte".

Come è stata l'ultima stagione e cosa si aspetta da quella nuova?

"Vorrei che fosse replicata l'ultima stagione, ma sono assolutamente ottimista. Tutti stanno lavorando bene, anche i dirigenti. Poi i tifosi danno una spinta in più e ciò è mancato durante la pandemia. Lo scorso anno con il Christmas pack ci fu già una grande risposta dal pubblico".