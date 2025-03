RFV Repice: "Zaniolo per me è un calciatore diverso, continuerei ad avere fiducia in lui"

vedi letture

La storica voce di Radio Rai Francesco Repice ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Garrisca al Vento': "Sauro ha ragione ad essere arrabbiato per l'eliminazione. Spalletti ha ammesso di aver sbagliato la formazione, ma poi sono i giocatori a scendere in campo. Se indossi la maglia della Nazionale, ti devi comportare in un certo modo. Sono sincero, quando ho letto la formazione mi sembrava molto equilibrata. Tralasciando questo, ho visto giocatori con un atteggiamento sbagliato, e a me ha dato fastidio questo".

In Italia non c'è nsessuno meglio di Maldini?

"Raspadori non gioca tantissimo a Napoli, ma questo ragazzo ha delle potenzialità. Quando vedevo Balotelli allenarsi, si vedeva che c'era qualcosa di diverso. Ci sono molte cose nella costruzione di un giocatore, ma se non proviamo a metterli in campo, non cresceranno mai. Un allenatore deve avere anche il coraggio di fare certe scelte. Noi siamo stati fortunati, perché alla fine degli anni '70 è nata una generazione di giocatori straordinari, e noi siamo rimasti lì. Avevamo giocatori come Baggio, Totti e Del Piero. Oggi purtroppo questi giocatori non ci sono più".

Kean è emerso, che giocatore si trova tra le mani la Fiorentina?

"Davanti è una bestia, sta diventando un centravanti. A me Retegui e Moise insieme farebbero impazzire. Purtroppo ieri era infortunato e non ha potuto giocare, ma secondo me, se un allenatore utilizza il 4-4-2, non sbaglia mai".

Come reputa i primi mesi di Zaniolo alla Fiorentina?

"Io sono convinto che lui sia un calciatore diverso. Ha commesso degli errori, e non scordiamoci che si è rotto due volte il crociato. Quando vedo questi giocatori che risultano un po' antipatici a tutti, a me invece risultano istintivamente simpatici. Mi sembra proprio un bravo ragazzo. Io continuerei ad avere fiducia in lui. Sono convinto che, quando si sentirà stabile mentalmente, farà ancora la differenza".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO!