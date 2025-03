RFV Renato Buso: "Gud ha delle giocate da campione, sta tornando quello che conoscevamo"

Renato Buso, ex viola, intervenuto a Radio FirenzeViola, durante 'Palla al Centro', ha detto la sua sul momento della Fiorentina: "La partita con la Juve era stata vista come la svolta per rimanere attaccati a quelle sopra. La Fiorentina ha vinto contro quasi tutte le big, il che dimostra che ci sono dei valori. Palladino ora dovrà trovare la soluzione contro le squadre che si difendono più basse".

La Fiorentina desso dimostra di avere ottime alternative in tutti i ruoli:

"Assolutamente, Fagioli ha enormi qualità. Mi piace vedere una squadra con qualità e con ragazzi che vogliono mettersi in discussione. Adesso hanno molte alternative in difesa e a centrocampo. Manca solo un vice-Kean e un vice-Dodo".

A che punto è la crescita atletica e mentale di Gudmundsson?

"Gud ha delle giocate imprevedibili che gli altri non fanno. Purtroppo gli infortuni gli hanno un po' condizionato la stagione, ma adesso sta tornando quello di Genoa. Le partite le vinci anche grazie a queste giocate".

Il 3-5-2 può essere il modulo ideale?

"Assolutamente, per me il controcampo a 3 è la migliore soluzione. La difesa sta facendo molto bene. In Conference manca Pablo Mari, che dirige bene la difesa. Speriamo ch si possa trovare un alternativa a Kean, soprattutto in Conference, perché ha bisogno di recuperare. Zaniolo non è una prima punta, però questi sono i giocatori e si deve fare una scelta. Zaniolo ha bisogno di un ruolo di riferimento in questo momento, senza farlo variare ogni partita. Dobbiamo dargli fiducia e un ruolo ben specifico".