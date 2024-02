REGGIANI A RFV, Italiano fine ciclo. Commisso...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ivan Reggiani a Radio FirenzeViola

L'intermediario di mercato Ivan Reggiani è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al Vento". Queste le sue parole a partire dalla lettera di Commisso di questa mattina: "La Fiorentina è in mano ad un impreditore che ha dei numeri econimici seri. Ancora però non ha capito che in Italia non può, in quanto presidente, fare ciò che vuole perché la città è la prima proprietaria della squadra. Lui non è in grado di accettare le critiche del popolo e deve adeguarsi a questo. Poi ci sono degli errori dal punto di vista tecnico".

Sui contratti in scadenza di tanti calciatori, soprattutto a centrocampo e sui pochi giovani su cui costruire nella rosa della Fiorentina

"Se tu hai una società capace sul mercato ti prepari prima con i rinnovi dei tuoi giocatori chiave. Riguardo ai giovani importanti li vedo nella Fiorentina. Kayode è il 2004 più talentuoso del campionato e anche su di lui andrebbe costruito qualcosa di importante. Anderbbe iniziato da questi calciatori a costruire qualcosa pèer il futuro. Per me Italiano è a fine ciclo e deve pensare a degli allenatori alternativi che possano iniziare un percorso di 4/5 anni. Mi vengono in mente i nomi di Plladino o anche di baroni. Dovresti esserti già messo a sedere a parlasre con questi allenatori per averli pronti per la prossima stagione".

