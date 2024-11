RASTELLI A RFV, Palladino bravo a cambiare subito

FirenzeViola.it

Massimo Rastelli, tecnico protagonista nell'ultimo periodo con l'Avellino, è stato ospite di Radio FirenzeViola per analizzare l'attuale Serie A e il momento che sta vivendo la Fiorentina: "Domenica la Fiorentina affronterà una squadra che gioca un bel calcio, che ha raccolto molto meno di quanto avrebbe meritato, ma credo che la Fiorentina abbia una convinzione nuova. Questa sarà una gara in cui la Fiorentina è favorita ma non sarà scontata".

Cosa l'ha colpita di Palladino?

"Secondo me è stato bravissimo a capire subito che la sua idea di calcio non stava attecchendo. In questo contesto ha messo dentro giocatori, adattandoli in ruoli ad hoc, penso a Bove, per cambiare il volto della squadra. In più sta trovando continuità in fase offensiva e difensiva".

E sull'equilibrio totale in cima alla classifica, con le prime sei divise in due punti, Rastelli ha detto: "Ci sono tante squadre costruite con ottimo criterio. L'Inter ha mantenuto la sua ossatura, il Napoli ha la base del gruppo che ha vinto lo Scudetto due anni fa e ha preso un super tecnico come Conte, anche l'Atalanta si è mossa nel segno della continuità, e poi ci sono squadre come Lazio e Fiorentina che sono state ricostruite bene. Questo crea un campionato bellissimo e avvincente, gli impegni europei toglieranno tante energie e quindi vedremo che succederà".