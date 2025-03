Radio FirenzeViola, palinsesto speciale domani: in diretta già dalle ore 13!

Palinsesto speciale domani, domenica 16 marzo, per Radio FirenzeViola in occasione di Fiorentina-Juventus: in quello che è il giorno della gara dell'anno, la nostra emittente non vi lascerà soli proponendovi una programmazione ad hoc, visto che le nostre dirette - nonostante il giorno festivo - partiranno alle 13, con due ore di trasmissione a cura del direttore Tommaso Loreto.

Alle 15 prenderà in consegna il timone Francesco Benvenuti che vi guiderà fino alle ore 17, quando poi partirà il classico pre-partita con "Se fosse sempre domenica" a cura di Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua che durerà fino alle 22. A seguire, fino alle 23:30, Andrea Bruno Savelli condurrà "Domenica viola". Un ricco programma, dunque, nella speranza di una gara da ricordare per la Fiorentina. Tutta da vivere su Radio FirenzeViola!