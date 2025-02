Radio Firenzeviola, iniziano le dirette: dalle 14 c'è 'Firenze in Campo'

Inizia la giornata di dirette di Radio Firenzeviola che analizzerà ancora la vittoria della Fiorentina contro l'Inter arrivata giovedì sera iniziando a proiettarsi sulla prossima sfida di lunedì, sempre contro i nerazzurri. Nella giornata in cui si presenterà anche Nicolò Fagioli alle 14.30 al Viola Park, le trasmissioni live partono alle ore 14 con 'Firenze in campo' condotto da Francesco Benvenuti e Virginia Bicchi. Alle 16 arriva poi il 'Viola Weekend' con Ludovico Mauro e Niccolò Righi in studio.

