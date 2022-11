PUSCEDDU A RFV, Viola non adatta all'impegno europeo

L'ex Fiorentina Vittorio Pusceddu ha parlato a Radio FirenzeViola per: " L'inizio di stagione è stato più faticoso di quanto pensavo, però ci sono anche diversi giocatori nuovi. Adesso Jovic sta iniziando ad avere continuità nelle marcature e diamo ancora tempo agli altri. Per me la Fiorentina è stata condizionata molto dall'impegno europeo, mi ricordo successe la stessa cosa al mio Cagliari quando ci qualificammo in Coppa Uefa. La rosa di Italiano per me non è ancora attrezzata per gli impegni internazionali. In Europa comunque se la può giocare, forse in campionato è già troppo staccata per confermarsi nelle prime sette posizioni.

La Fiorentina è una squadra stranissima, può fare benissimo come perdere partite assurde. Anche in difesa ci sono diversi giocatori sottotono. Penso a Milenkovic, che ho visto in difficoltà anche a La Spezia. Credo che possano aver influito anche le voci di mercato estive".