PRUZZO A RFV, Viola non più forti dell'anno scorso

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola, iniziando a parlare della squadra di Vincenzo Italiano a margine del talk show alla Tana del Pirata a Marina di Castagneto Carducci: "Il mercato non è finito, io penso che i viola debbano aggiungere ancora, soprattutto a centrocampo dove non c'è più Torreira e Castrovilli è infortunato. Bisogna capire se davanti i calciatori invece hanno la condizione giusta e possono reggere il confronto con gli avversari".

La Fiorentina è più forte dell'anno scorso?

"Al momento no. Se si considera anche che Vlahovic non c'è più ed anno scorso c'è stato per 6 mesi, non può essere più forte".

Soprattutto considerando che Jovic deve ambientarsi.

"Soprattutto considerando le difficoltà che ha Cabral, che da 6 mesi fa la stessa fatica. Mi aspettavo di più anche da Ikone, però è vero anche che ci sono dei calciatori che non sentono l'amichevole, come non la sentivo io (ride, ndr)".

Può mancare il ritmo partita a Jovic?

"Non so, può mancare se hai avuto un problema fisico, però è anche vero che il fatto di aver giocato poco lo mette in condizione di ritrovarla la forma. Io però alla sua età non credo ci siano problemi, a inizio campionato vedremo".

Ikoné deve fare un salto di qualità?

"Sì, però poi i campionati li vince chi ha la difesa migliore. Il più difficile da sostituire sarebbe Milenkovic, uno lo troverebbe la Fiorentina, ma non del suo livello. Lui e Igor sono di buon livello davvero".

Mancano i gol degli esterni?

"Gli esterni sono praticamente attaccanti. Una volta avevamo i crossatori, dai quali non ti potevi aspettare tanti gol perché erano ali... Gli attaccanti esterni dovrebbero garantire una decina di gol".

Devono dimostrare di essere da Fiorentina?

"Ormai ci sono delle tariffe che non ti permettono di commettere errori. Uno da 15 milioni dovrebbe valere per quello che lo paghi, i prezzi sono alti solamente in Inghilterra".

Esiste il problema regista?

"Il problema del regista può esserci, Amrabat non lo è propriamente, non so se l'alternativa è Mandragora... Può essere valida".