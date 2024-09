POZZI A RFV, Kean perfetto. Colpani può fare la mezz'ala

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

A pochi giorni dalla ripartenza del campionato, l'ex attaccante tra le altre di Empoli e Sampdoria Nicola Pozzi, ha parlato a Radio FirenzeViola dando un giudizio rispetto a quanto visto in questa prima parte di stagione: "L'aggravante che vale per tutti è quella che finora si è giocato col mercato aperto, è una condizione che non piace a nessuno a livello di addetti ai lavori sul campo, soprattutto agli allenatori. In queste due settimane sicuramente Palladino avrà aggiunto qualcosa ma mancavano i nazionali e poi sono sempre le partite che fanno la differenza e ti danno la misura dello stato di forma della squadra. Ci son tante squadre in difficoltà per aver cambiato drasticamente, penso anche a Italiano al Bologna".

Che giudizio dà di questo inizio di stagione di Moise Kean e cosa si aspetta da lui?

"Molto positiva. A fare la prima punta così centrale con queste qualità mi ha sorpreso, lui che spesso ha giocato anche largo in attacco. L'ultimo problema della Fiorentina in questo momento l'attaccante, lui è già una delle certezze di questa squadra. Se avrà continuità, la sensazione è che la Fiorentina abbia trovato l'attaccante di cui aveva bisogno".

Con l'eventuale reintegro di Gudmundsson e con Kean centravanti di riferimento, vedrebbe bene un cambio modulo e un passaggio al 3-5-2 con Colpani spostato sulla linea dei centrocampisti?

"Se si dovesse andare verso questa soluzione, Colpani dovrebbe evolversi, o comunque giocare in un'altra posizione, magari da mezz'ala. Può avere anche le caratteristiche da mezz'ala, non di quelle di strappo come Frattesi magari, ma di rifinitura. Non è una soluzione da scartare".