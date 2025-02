RFV Potenza su Palladino: "Accanimento nei suoi confronti. Parlare di esonero è stato imbarazzante"

A poche ore da Fiorentina-Inter, recupero di campionato della partita interrotta al 17' il primo dicembre scorso, spazio ad Alessandro Potenza, tecnico ed ex viola che su Radio FirenzeViola ha parlato così del momento della Fiorentina e del mercato fatto: "La Fiorentina ha fatto un mercato importante. Acquisti mirati. Poi io sono imparziale perché ho il cuore viola, ho passato i migliori anni lì. Sarò impopolare, ho seguito gli ultimi mesi ma sono rimasto basito dagli atteggiamenti della piazza: va bene essere esigenti, ma con una squadra nuova la squadra nei primi mesi ha overperformato, lo si sapeva. Da lì a mettere asticelle troppo alte e sentir parlare di esonero di Palladino mi è sembrato imbarazzante, anche perché mi è dispiaciuto per come è stato trattato. Non che voglia difendere Palladino, ma mi è sembrato un po' troppo l'accanimento. Da quel maledetto giorno di Fiorentina-Inter, con quello che è accaduto a Bove, la squadra ha avuto difficoltà ma è logico.

Gli acquisti? A me piacciono tutti. Poi da allenatore stravedo per Folorunsho, ha motore e stazza, è un giocatore da calcio inglese, ha una forza che nel campionato italiano hanno in pochissimi".

E sulle cessioni, Potenza ha parlato così: "Kayode ha avuto molto meno spazio rispetto a quanto avuto l'anno scorso. In quel caso entrano in gioco tante componenti, dagli agenti al desiderio logico di giocare che ha un ragazzo. La società deve prendere una scelta. In caso di riscatto del Brentford la Fiorentina farebbe una plusvalenza importante e questo va già bene; è chiaro che si parla di un giocatore importante che può crescere ancora. Anche su Biraghi dico che è stata una situazione difficile, pure con lui c'è stato un po' troppo accanimento perché è comunque stato un calciatore importante per tanti anni".