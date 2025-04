RFV Porrini sul Celje: "Hanno qualche talento ma poca fisicità. Pronostico scritto"

Ospite di Radio FirenzeViola Sergio Porrini, ex Juventus e Atalanta ma anche con un passato da allenatore insieme a Edy Reja del Gorica, club che milita nel campionato sloveno, ha presentato così il Celje, euro rivale della Fiorentina: "Il calcio sloveno non è di altissimo livello, anche se le prime tre-quattro squadre hanno valori importanti. Il loro è un calcio molto tecnico, non troppo fisico ma con grande qualità e tanti ragazzi interessanti. Si punta sui giovani perché a livello finanziario non ci sono grandi investimenti, ma delle volte si trovano grandi talenti. Il Celje è una squadra che sposa in pieno questa idea: punta tanto sul settore giovanile e negli ultimi anni è stabilmente in lotta per una posizione europea.

Viste le due squadre, penso che non ci siano dubbi sul pronostico, e un turno più che alla portata. Poi anche per il momento della Fiorentina, che adesso si è ritrovata. Poi dal punto di vista tecnico e qualitativo il pronostico è dei viola. In caso contrario sarebbe una sorpresa in credibile".

E, da ex difensore, Porrini ha parlato anche dell'assenza di Pablo Marì (fuori dalla lista Uefa) in vista della doppia sfida ai quarti: "I singoli stanno facendo bene, ma a livello difensivo si deve pensare al rendimento di squadra. L'assenza di Pablo Marì non dovrebbe pesare, vedo una gara che la Fiorentina giocherà soprattutto in attacco, magari con qualche ripartenza ma i difensori a disposizione sono più che validi. In generale la Fiorentina la vedo in grado di competere con tutte, appena sotto Napoli, Inter, Lazio e Roma. Sogno Champions per i viola? Secondo me è un sogno che tutti devono avere, è giusto viverlo, poi è logico che ci sono tante squadre in mezzo tra la Fiorentina e il quarto posto. Giusto sognare, ma non sarà facile".