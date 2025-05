RFV Fabrizio Berni: "Comuzzo errore di gioventù. Bene invece Parisi"

vedi letture

Fabrizio Berni, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", commentando così le percentuali che ha la Fiorentina di passare il turno: "Mi sembra fattibile, non è compromesso nulla. Finalmente si vede una partita con due avversarie vere nella Conference, perché fino ad adesso avevamo visto stadi e spettacoli di basso livello. Ieri abbiamo trovato un clima molto caldo e dei buonissimi giocatori, ma ancora è tutto aperto".

Avrebbe schierato Kean fin dall'inizio nonostante i problemi familiari che ha avuto e i pochi allenamenti nelle gambe?

"Io sono di quelli che credono nella professionalità, quindi i discorsi dei nuovi allenatori che giustificano l'esclusione perché ha perso uno o due allenamenti, al di là della situazione specifica di Kean, non mi convincono. Per me un giocatore come lui andava fatto giocare, anche per una questione di professionalità. Un rispettoso riserbo personale ci sta... magari non era nelle condizioni psicologiche, ma io uno come Kean, se mi desse la disponibilità, lo farei giocare sempre, come tutti quei giocatori di cui ho fiducia. Io vi faccio un discorso generale, però le fisime di questi nuovi allenatori che escludono dai titolari giocatori con il pretesto che hanno perso un paio di allenamenti, per me è roba da ridere... un allenamento in più o in meno non va a intaccare la prestazione. Questo lo dico in linea generale, può essere però che nel caso specifico di Kean ci siano delle motivazioni psicologiche che non conosciamo, e per questo non mi sento di poter giudicare Palladino".

Cosa farebbe a Roma: a destra schiererebbe Parisi o Folorunsho?

"Finalmente vedo Parisi che, pur non utilizzato in una fascia che non è la sua, ha fatto una prestazione di qualità. Folorunsho ha fatto così e così... sono un po' incerto sulla risposta, ma sicuramente sono contento che Parisi abbia fatto una buona prestazione e che si ricandidi per un posto da titolare".

Comuzzo può fare il centrale di una difesa a tre? Forse è stato un errore non aver messo Pablo Marí in lista UEFA?

"Non possiamo piangere sul latte versato. Bisogna adattarsi a quelli che abbiamo. Comuzzo ieri non ha fatto una buona partita: si è fatto superare nel primo gol, ma può succedere, soprattutto a un ragazzo di vent'anni. Potremmo metterlo sulla destra e spostare Pongracic al centro, per evitare situazioni spiacevoli come ieri".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA INTEGRALE