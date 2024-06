PONTELLO A RFV, Voglio un grande nome in attacco

FirenzeViola.it

Niccolò Pontello, ex dirigente viola, ha parlato a "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola delle dinamiche di mercato in casa Fiorentina: "Se si ragiona sui nomi usciti adesso non me ne piace nemmeno uno. Io punterei su un soggetto già affermato, affiancandogli un prospetto. Andrei su Icardi, per esempio, visto che almeno altri tre anni a buoni livelli ce li ha. Mentre i Retegui, i Lucca, i Pinamonti non mi convincono. Mi rifaccio alle parole di Pradè che ha detto che compreranno un grande attaccante: i nomi fatti finora non lo sono".

A centrocampo come si muoverebbe?

"Avendo perso Arthur, credo che serva un grande regista. Così come un portiere che para anche ciò che non è parabile. Oggi oltretutto c'è la fissazione del portiere bravo coi piedi, ma prima di tutto io voglio un estremo difensore che paga".



