POMINI A RFV, De Gea-Terracciano coppia meglio assortita in A

L'ex portiere di Sassuolo e Spal Alberto Pomini è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Viola Weekend" per parlare di attualità viola e in particolare delle gerarchie tra i pali: "Era prevedibile che il primo mese fosse di ambientamento per De Gea che pur essendo un grande portiere veniva da un anno di inattività e serve un po' di tempo per riprendere le misure e il feeling col campo che se ti alleni solo non hai. E' un portiere forte e che dà prestigio alla Fiorentina ma con due competizioni due portieri che diano garanzie ci vogliono per arrivare in fondo. Terracciano è stato spesso messo in discussione dall'ambiente ma è un ottimo profilo"

Messaggio che manda l'acquisto di De Gea? La Fiorentina sta cercando di aumentare la qualità della rosa e De Gea alza il livello, ha fama internazionale. Un pochino è impegnativo ritrovare il ritmo partita e l'alternanza magari serve anche a questo.poi è ovvio che andando avanti si dovrà gestire".

E' una coppia forte in serie A? "Terracciano e De Gea sono una delle coppie meglio assortire, il primo si è guadagnato la pagnotta e ha meritato e allenandosi con De Gea può anche migliorare perché non si finisce mai di crescere"

Martinelli penalizzato? "E' molto giovane ed è forte ma è difficile per l'età consegnarsi le chiavi della squadra in questo momento. Avendo già fatto un anno in prima squadra io sarei andato a fare minutaggio, in allenamento si può migliorare ma è solo con le partite che si può crescere".

